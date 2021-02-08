Пекин, , 10:11 — REGNUM Китайский автопроизводитель Chery представил версию своего кроссовера CheryExceed VX с новым силовым агрегатом. Фотография мотора размещена на сайте Xiuxiushai.

Мотор кроссовера CheryExceed VX Xiuxiushai

Стоит отметить, что для предзаказа флагманский кроссовер CheryExeed VX стал доступен в начале января нынешнего года. На тот момент он оснащался турбированной «четвёркой» производительностью 197 «лошадей» рабочим объёмом 1,6 л. Этот агрегат функционирует с роботизированной коробкой передач немецкой компании Getrag.

Теперь же гамма двигателей расширилась за счет двухлитрового мотора производительностью 254 л. с. Он передаёт крутящий момент на обе оси через роботизированную коробку передач. Эта модификация кроссовера получила индекс 400 Т.

Топовый вариант CheryExeed VX в КНР стоит 230 000 юаней (порядка 2,63 млн рублей), а самый дешёвый — 210 000 юаней (около 2,4 млн рублей).

Ранее в сети появились фотографии двух новых седанов Arrizo 5 Plus. Они были замечены на одной из парковок в Москве. Это модели, которые в конце осени прошлого года были представлены на автосалоне в китайском городе Гуанчжоу.

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