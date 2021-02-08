Москва, , 09:01 — REGNUM В России разрабатываются переносной зенитный ракетный комплекс (ПЗРК) «Метка» и модификация реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо-Г» на шасси гусеничных тягачей семейства ДТ. Об этом сообщил начальник третьего управления Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Александр Дудкин.

«Среди перспективных комплексов вооружения — штурмовой роботизированный комплекс «Штурм», зенитный артиллерийский комплекс «Деривация-ПВО», ПЗРК «Метка», ЗРК «Птицелов», РСЗО «Торнадо-Г на ДТ», — сказал он в интервью газете «Красная звезда».

По его словам, в России уже разработаны, приняты на вооружение или проходят госиспытания ещё ряд новейших образцов, среди которых — в том числе комплексы «Кинжал» и «Циркон», крылатые ракеты «Калибр», танки «Армата» и «Прорыв-3».

Как сообщало ИА REGNUM, в Сухопутные войска Вооружённых сил (ВС) России в 2020 году было поставлено более 2,5 тыс. новых основных образцов вооружения, военной и специальной техники. В общевойсковые соединения поступают РСЗО «Торнадо-Г», способные автоматически наводиться на цель самоходные гаубицы «Мста-СМ», уникальные противотанковые ракетные комплексы «Хризантема-СП», комплексы с БПЛА разведки, управления и связи «Стрелец», а также бронированные автомобили «Тайфун-К».