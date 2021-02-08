Лондон, , 08:12 — REGNUM Британский автопроизводитель Rolls-Royce Motor Cars (принадлежит BMW AG) представил Phantom в исполнении Iridescent Opulence («Радужное изобилие»). Демонстрационное видео размещено на YouTube-канале DPCcars.

Модель создана в одном экземпляре. Передняя панель автомобиля инкрустирована 3000 перьев. Работали над созданием роскошной панели специалисты шведской компании Nature Squared. Чьи перья использовали дизайнеры в компании на сообщают. Рисунок на «приборке» имитирует крыло птицы.

Кузов спецверсии автомобиля имеет двухцветную окраску с рисунком в виде трёх перьев сбоку на корме.

В движение авто приводит мотор V12 мощностью 571 л. с. рабочим объёмом 6,75 л (900 Нм). Тяга передается на заднюю ось через восьмискоростной «автомат».

На данный момент Rolls-Royce Phantom Iridescent Opulence находится в Абу-Даби (ОАЭ), где его готовят к предстоящему в стране автосалону.

Напомним, компания Rolls-Royce Motor Cars в 2020 году продала в России более 200 автомобилей — на 4% больше, чем в 2019 году, что является рекордным результатом продаж машин бренда за всё время присутствия компании в стране.

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