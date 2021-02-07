Москва, , 14:22 — REGNUM Лётные испытания ракеты-носителя среднего класса «Союз-5» начнутся в середине 2023 года. Об этом сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин на своей странице в социальной сети Twitter.

Рогозин рассказал, что весной текущего года будут завершены проектные работы по реконструкции стартового стола на космодроме «Байконур». Летом начнётся переоборудование пусковой площадки под запуски «Союзов-5».

Глава Роскосмоса добавил, что работы по созданию ракеты-носителя ведутся в соответствии с графиком. Лётные испытания должны начаться в середине 2023 года.

«Он [«Союз-5»] полетит вовремя», — подчеркнул Рогозин.

Полутяжёлая ракета-носитель «Союз-5» (ранее известная как «Иртыш») разрабатывается в ракетно-космической корпорации «Энергия». Эти носители призваны заменить ракеты серии «Зенит».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2020 года глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что ракеты «Союз-5» смогут использоваться для пусков с плавучего космодрома «Морской старт».