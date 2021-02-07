Копенгаген, , 12:02 — REGNUM Правительство Дании анонсировало проект создания ветряной электростанции на искусственном острове в Северном море. Об этом сообщает портал Electrek.

Представленный проект предусматривает строительство искусственного острова общей площадью 120 тысяч квадратных метров в 80 км от Ютландии. На этом острове в несколько этапов будет развёрнута крупная ветряная электростанция. На первом этапе мощность станции составит 5 ГВт, позже она будет доведена до 12 ГВт.

Планируется, что проект будет реализован в рамках частно-государственного партнёрства, а правительству Дании будет принадлежать 51% акций проекта. Общие затраты на создание искусственного острова и строительство электростанции оцениваются в $34 млрд.

Отмечается, что эта электростанция может стать крупнейшим строительным проектом в истории Дании. В правительстве рассчитывают начать строительство искусственного острова в 2026 году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале правительство Южной Кореи обнародовало планы по строительству самой мощной в мире ветряной электростанции в провинции Чолла-Намдо.

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