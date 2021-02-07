Абу-Даби, , 11:30 — REGNUM Автоматическая межпланетная станция Объединённых Арабских Эмиратов «Аль-Амаль» прибудет к Марсу 9 февраля, заявила председатель космического агентства ОАЭ Сара аль-Амири. Об этом сообщает портал SpaceNews.

После достаточного приближения к Марсу двигатели зонда «Аль-Амаль» будут запущены для торможения космического аппарата. В случае успешного выполнения этого манёвра зонд будет захвачен гравитацией планеты и останется на орбите вокруг Марса.

«Мы тщательно разрабатывали и тестировали этот манёвр. В ходе этой миссии двигатели впервые проработают 27 минут, потратив половину запасов топлива. Судьба семилетней работы команды людей с нескольких континентов зависит от этого непростого манёвра», — заявила Сара аль-Амири.

Зонд «Аль-Амаль» был создан специалистами Космического центра Мохаммеда ибн Рашида и американской Лаборатории атмосферной и космической физики в Университете Колорадо. Планируется, что зонд проработает на орбите в течение два года, собирая научные данные об атмосфере Марса.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, зонд «Аль-Амаль» был запущен в июле 2020 года с помощью японской ракеты-носителя H-IIA.

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