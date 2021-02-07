Берлин, , 10:31 — REGNUM В странах Евросоюза по итогам 2020 года было продано более 500 тысяч электромобилей. Об этом сообщает журнал The Brussels Times со ссылкой на данные Ассоциации европейских автопроизводителей (ACEA).

По данным ACEA, в прошлом году в ЕС было продано 539 тысяч автомобилей только с электрическими двигателями и 507 тысяч гибридных автомобилей. В сравнении с 2019 годом продажи электромобилей выросли вдвое, а продажи гибридных авто — почти в три раза.

За 2020 год на автомобили с бензиновыми двигателями пришлось 47% продаж всех легковых автомобилей в ЕС. Доля автомобилей с дизельным топливом составила 28%, гибридных автомобилей — 11,9%, полностью электрических автомобилей — 10,5%.

В ACEA отмечают, что росту продаж электромобилей на фоне общего падения автомобильного рынка способствовали меры поддержки со стороны правительства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале в Европейской ассоциации Eurelectric заявили, что для создания в Евросоюзе сети зарядных станций для электромобилей потребуется около €80 млрд.

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