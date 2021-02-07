Москва, , 09:32 — REGNUM Центр аддитивных технологий (ЦАТ) госкорпорации Ростех более чем в три раза нарастил производственные мощности для изготовления авиационных двигателей методом 3D-печати. Об этом сообщает пресс-служба Ростеха.

С начала года в ЦАТ было введено в эксплуатацию 24 единицы различного оборудования для производства компонентов авиадвигателей методом 3D-печати. Отмечается, что использование этого оборудования позволит нарастить объём выпускаемых двигателей на 261%.

Новое оборудование будет использоваться для производства компонентов для нескольких двигателей, включая ПД-14. Двигателей этого семейства устанавливаются на самолёты МС-21.

Генеральный директор ЦАТ Владислав Кочкуров объяснил, что использование аддитивных технологий позволяет снизить вес деталей авиадвигателей на 50%. Он добавил, что метод промышленной 3D-печати также позволяет ускорить производство двигателей и улучшить их характеристики.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле 2019 года в российской компании «Центр АТ» освоили технологию производства компонентов жидкостных ракетных двигателей методом 3D-печати.