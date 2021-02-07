Москва, , 07:26 — REGNUM Необходимость отправки ракетных модулей тяжёлой «Ангары» для проверок из Омска в Москву носит временный характер. Об этом сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин на своей странице в социальной сети Twitter.

Разработчиком новых ракет семейства «Ангара» является московский Центр им. Хруничева, ранее эти носители также производились на этом предприятии. В 2015 году было принято решение о развёртывании производства ракет «Ангара» на мощностях омского производственного объединения «Полёт».

7 февраля глава Роскосмоса сообщил о завершении производства очередных ракетных модулей тяжёлой «Ангары» в ПО «Полёт». Он добавил, что для завершения проверок модули будут отправлены в Москву на контрольно-испытательную станцию.

Один из пользователей социальной сети отметил, что такая транспортировка ракет для проведения проверок является «дорогим путешествием». Рогозин ответил, что это решение является временной мерой.

«К 2023 году завершим создание производства замкнутого цикла в Омске. Логистика станет приемлемой. Из Омска ракеты будут уходит в Плесецк и на Восточный», — подчеркнул глава Роскосмоса.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2021 году в Роскосмосе планируют провести не менее двух испытательных запусков ракет-носителей «Ангара» в тяжёлой модификации.

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