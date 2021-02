Вашингтон, , 15:35 — REGNUM Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) заключило контракт с американской компанией SpaceX на запуск космического телескопа SPHEREx. Об этом сообщает пресс-служба NASA.

Общая стоимость контракта на запуск телескопа SPHEREx составляет около $100 млн. Планируется, что новая космическая обсерватория будет запущена в июне 2024 года посредством ракеты-носителя Falcon 9.

SPHEREx (Spectro-Photometer for the History of the Universe, Epoch of Reionization, and Ices Explorer — «Спектрофотометр для исследования истории Вселенной, эпохи реионизации и льдов») должен будет проработать на околоземной орбите 25 месяцев. За это время планируется осуществить четыре полных обзора неба в ближнем инфракрасном диапазоне.

Предполагается, что эта миссия позволит лучше понять процессы образования древних галактик. Также SPHEREx должен уточнить состав органических веществ и воды в плотных облаках холодного газа из которых образуются новые звёзды.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре в США провели испытания системы развёртывания солнцезащитного экрана космического телескопа «Джеймс Уэбб», который призван сменить астрономическую обсерваторию «Хаббл».

