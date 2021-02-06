Москва, , 14:29 — REGNUM Специалисты Центра испытаний комплексов заправки Космического центра «Южный» приступили к заправке метеорологического спутника «Арктика-М» компонентами топлива. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

После завершения заправки спутник будет доставлен в монтажно-испытательный корпус для общей сборки в составе ракеты-носителя «Союз-2.1б». Запуск с площадки №31 космодрома «Байконур» должен состояться в конце февраля.

Спутник «Арктика-М» оснащён такими же инструментами, как и метеорологические аппараты серии «Электро-Л». В отличие от этих аппаратов «Арктика-М» будет выведен на высокоэллиптическую орбиту, что позволит вести мониторинг арктического региона Земли.

Планируется, что концу 2025 года на орбиту будет выведено пять спутников серии «Арктика-М». Развёртывание этих спутников позволит повысить точность метеопрогнозов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пусковая кампания России на 2021 год предусматривает проведение до 17 запусков с космодрома «Байконур».

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