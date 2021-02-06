Вашингтон, , 13:23 — REGNUM Американская компания Ford потратит до $29 млрд на электрические и беспилотные автомобили до 2025 года. Об этом сообщает портал The Verge.

В Ford объяснили, что $7 млрд из выделяемых инвестиций будут потрачены на разработку технологий автономного вождения. Остальные $22 млрд будут направлены на развитие технологий и расширение производства электрического транспорта.

Генеральный директор Ford Джим Фарли заявил, что компания наращивает инвестиции в эти области в рамках более агрессивной кампании по электрификации своих автомобилей. Он подчеркнул, что в будущем в Ford планируют перевести на электрические двигатели большую часть выпускаемых автомобилей.

Фарли добавил, что Ford также будет работать над усовершенствованием автомобильных компьютерных систем. В частности, с 2023 года в бортовые системы автомобилей Ford будет интегрировано программное обеспечение Android в рамках соглашения автопроизводителя с компанией Google.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале 2021 года стало известно, что Ford займётся производством электромобилей Mustang Mach-E в Китае.

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