Вашингтон, , 12:46 — REGNUM Объём продаж смартфонов во всём мире в 2021 году составит до 1,5 млрд устройств. Об этом свидетельствует прогноз исследовательской компании Gartner.

Смартфон Владимир Чичилимов © ИА Красная Весна

В 2020 году на фоне пандемии новой коронавирусной инфекции рынок смартфонов упал на 10,5%. Аналитики Gartner считают, что рынок вернётся к росту уже в текущем году. Наиболее быстрый рост продаж ожидается в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, Западной Европы и Латинской Америки.

Прогнозируется, что совокупные продажи смартфонов составят 1,5 млрд единиц, что на 11,4% больше показателей 2020 года. В Gartner считают, что в 2021 году доля смартфонов с поддержкой связи 5G составит около 35%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе президент японской кмопании Murata Manufacturing Норио Накадзима заявил, что в 2021 году будет продано около 500 млн смартфонов с поддержкой связи 5G.