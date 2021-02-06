Пекин, , 11:45 — REGNUM Китайская компания OneSpace Technology Group Co успешно провела испытательный запуск новой ракеты-носителя OS-X6B. Об этом сообщает агентство Синьхуа.

Запуск со стартовой площадки OneSpace на северо-западе Китая состоялся 5 февраля. Ракета OS-X6B достигла высоты около 300 км, общее время полёта составило около 580 секунд.

В OneSpace заявили, что в ходе этого запуска частная китайская компания впервые осуществила управляемый полёт ракеты на повторный вход в атмосферу. Также в ходе испытаний были протестированы некоторые ключевые технологии, необходимые для перехода к коммерческим запускам.

Компания OneSpace была основана в 2015 году. В 2018 году она первой среди частных китайский компаний провела запуск ракеты космического назначения. Планируется, что разработанные OneSpace ракеты серии OS-X и OS-M будут использоваться для коммерческих запусков небольших спутников.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 февраля с китайского космодрома «Сичан» была запущена ракета-носитель «Чанчжэн-3В» с экспериментальным спутником связи.

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