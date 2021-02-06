Москва, , 10:43 — REGNUM Российские разработки в сфере самолётов с электрическими двигателями опережают аналогичные иностранные проекты на срок от трёх до пяти лет. Об этом сообщили представители Фонда перспективных исследований (ФПИ) ТАСС.

Российский электрический самолёт разрабатывается в рамках совместного проекта ФПИ и компании «СуперОкс». 5 февраля в Новосибирске были проведены первые лётные испытания летающей лаборатории с электрическим двигателем на базе самолёта Як-40.

Проведённые испытания подтвердили электромагнитную совместимость бортового оборудования и электродвигателя. Также в ходе испытаний были протестированы все основные режимы работы электрического двигателя, включая пуск, остановку и работу под нагрузкой.

«Полученный в рамках проекта уникальный научно-технический задел вывел Россию в лидеры по созданию электрического самолёта с опережением ближайших конкурентов на 3−5 лет», — подчеркнули в ФПИ.

Разработчики добавили, что следующим этапом проекта станет создание полностью электрического самолёта. Также планируется создание регионального пассажирского самолёта с гибридной силовой установкой при участии Центрального института авиационного моторостроения имени П. И. Баранова, компаний «Туполев» и «Суперокс».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 февраля доцент кафедры информатики РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Тимофеев заявил, что будущее российской авиации связано с созданием самолётов с электрическими двигателями.

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