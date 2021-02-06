Москва, , 09:03 — REGNUM Российский грузовой корабль «Прогресс МС-16» доставит на Международную космическую станцию ремонтно-восстановительный комплект для устранения утечки воздуха в служебном модуле «Звезда». Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Утечка воздуха в служебном модуле «Звезда» была обнаружена в 2020 году. В январе 2021 года промежуточная камера в этом модуле была изолирована до прибытия следующего российского грузового корабля «Прогресс».

Подготовка к запуску этого корабля в настоящее время ведётся на космодроме «Байконур». В Роскосмосе сообщили, что «Прогресс МС-16» должен доставить на МКС 600 кг топлива, 420 литров питьевой воды, 40,5 кг сжатых газов, а также около 1400 кг оборудования и материалов для проведения научных экспериментов и обеспечения жизнедеятельности на станции.

«Кроме того, в грузовом отсеке находится ремонтно-восстановительный комплект, состоящий из набора армирующих накладок с клеевым соединением, предназначенных для временной герметизации обнаруженных дефектов корпуса переходной камеры cлужебного модуля «Звезда» российского сегмента МКС», — добавили в Роскосмосе.

Запуск корабля «Прогресс МС-16» будет осуществляться с площадки №31 космодрома «Байконур» посредством ракеты-носителя «Союз-2.1а». Старт запланирован на февраль.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2020 года генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что утечка воздуха на МКС находится под контролем и не представляет опасности для космонавтов.