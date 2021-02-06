Пекин, , 07:29 — REGNUM Китайское национальное космическое управление (CNSA) опубликовало первый снимок Марса, сделанный китайским космическим аппаратом. Об этом сообщает газета China Daily.

Чёрно-белый снимок получен с автоматической миссии «Тяньвэнь-1», приближающейся к планете. Зонд был запущен в июле 2020 года, по состоянию на 5 февраля станция находится на расстоянии около 184 млн км от Земли и в 1,1 млн км от Марса.

5 февраля космический аппарат провёл четвёртую коррекцию орбиты. Планируется, что «Тяньвэнь-1» выйдет на орбиту около Марса 10 февраля. Позже от орбитального аппарата отделится спускаемый модуль, который должен будет доставить на планету первый китайский марсоход.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на 2022 год запланирован запуск первого китайского спутника Advanced Space-based Solar Observatory для изучения Солнца.

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