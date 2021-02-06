Вашингтон, , 06:30 — REGNUM Американская компания Apple приостановила переговоры о совместном создании и производстве самоуправляемого электромобиля с компаниями Kia Motor и Hyundai Motor Company. Об этом со ссылкой на источники 5 февраля сообщает агентство Bloomberg.

О перспективе возобновления переговоров агентство не сообщает. Отмечается, что подобные переговоры о создании электрокаров под собственной маркой Apple вела и с другими автопроизводителями.

Предполагалось, что производство электромобиля начнётся в 2024 году на заводе Kia в городе Уэст-Пойнт (штат Джорджия, США).

Как сообщало ИА REGNUM, американской компании Apple потребуется не менее пяти лет, чтобы завершить разработку беспилотного электромобиля.

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