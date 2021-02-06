Москва, , 03:48 — REGNUM Российские ракеты воздушного базирования Х-32 прошли испытания на военном полигоне, подтвердив заявленные характеристики. Об этом 6 февраля сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

Он отметил, что пуски совершил дальний бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3.

«Стрельбы прошли в рамках периодических испытаний изделий на военном полигоне, — цитирует РИА Новости собеседника. — Заявленные боевые характеристики ракет подтверждены, точность попадания — «в колышек» (в центр мишени).

Источник добавил, что ракета Х-32 предназначена в первую очередь для уничтожения надводных целей, её часто называют «убийцей авианосцев», так как современные средства ПВО противника обладают слабыми возможностями для её перехвата.

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