Североморск, Мурманская область, , 17:11 — REGNUM На учениях в Архангельской области атомный подводный ракетный крейсер «Северодвинск» успешно поразил береговую цель, сообщили 5 февраля в пресс-службе Северного флота.

Мишень, расположенная на полигоне Чижа (войсковая часть 70 159), была поражена крылатой ракетой «Калибр». Отмечается, что ракетная стрельба отработана в штатном режиме.

Ракету «Северодвинск» запустил в Баренцевом море из подводного положения. При этом очень профессионально проявил себя экипаж корабля.

«Крылатая ракета «Калибр», преодолев расстояние в несколько сотен километров, точно поразила назначенную цель на полигоне», — уточнили в объединении ВМФ РФ.

Напомним, «Северодвинск» — это первый штатный носитель крылатых ракет «Калибр» на Северном флоте.

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