Вашингтон, , 15:34 — REGNUM Американская компания Roadster Shop увеличила производительность рестомода Chevrolet Silverado K20. Об этом сообщается на сайте компании.

Рестомод — это восстановление внешнего вида старых машин с полной модернизацией её технической части, а также установкой более современных агрегатов. На этом специализируется компания Roadster Shop.

Модель Silverado производилась с 1973 по 1980 год. Однако после работы специалистов машина выглядит так, как-будто она только что сошла с конвейера.

Автомобиль получил модернизированное шасси от модели Silverado HD, а под его капотом трудится бензиновый силовой агрегат V8 под названием GM LT4 рабочим объёмом 6,2 л. Двигатель оснащён турбокомпрессором, благодаря которому он развивает 650 «лошадей» (880 Нм). Мотор агрегатируется с девятискоростным «автоматом».

Кроме того, в автомобиле теперь есть современная раздатка с подключением передней оси и блокировкой заднего дифференциала по нажатию кнопки.

Ранее стало известно, что британская компания Fifteen Eleven Design планирует в скором времени представить рестомод Porsche 914, который был создан на основе спорткара Porsche Cayman S.

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