Токио, , 14:58 — REGNUM Японский автопроизводитель Toyota представил вседорожную версию Arctic Trucks AT35 с очень большими покрышками All-Terrain и опциями, усиливающими внедорожные качества пикапа. Об этом сообщается на сайте CarTure.

В создании новой модели Toyota помогала компания Arctic Trucks, которая специализируется на производстве внедорожников. Все изменения автомобиля основаны на продвинутой комплектации Invincible. Изменения коснулись шасси, подвески, а также дизайна авто.

Автопроизводители установили для шасси подъёмник подвески. Он вместе с 35-дюймовыми шинами увеличивает клиренс пикапа, что положительно сказывается на углах въезда и съезда машины. Также специалисты компаний заменили заводскую подвеску на новую Bilstein от Arctic Trucks. Она включает в себя: амортизаторы спереди, настраиваемый стабилизатор поперечной устойчивости, а также удлиненные скобы сзади.

Кроме того, клиент сможет заказать для подвески подходящие пружины.

Напомним, компания «Тойота Мотор» в России начала продажи седана Toyota Corolla и купе-кроссовера C-HR в спецверсии GR Sport. Новинка доступна в 17 дилерских центрах страны.

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