Пекин, , 14:10 — REGNUM Анонс премьеры нового кроссовера FAW T77 в Китае вышел на официальном портале компании FAW.

Под изображением кроссовера написано: «Скоро в продаже». Никаких других данных о модели автопроизводитель не раскрыл. Ожидается, что новый FAW T77 появится на российском рынке весной 2021 года.

В КНР такая модель комплектуется турбомотором мощностью 143 л. с. объёмом 1,2 л. Также китайским покупателям доступна 169-литровая версия на 1,5 литра. В паре с этими двигателями функционирует шестискоростная механическая трансмиссия либо семискоростной «робот» с двумя сцеплениями. Привод у автомобиля исключительно передний.

Ранее компания FAW анонсировала премьеру седана Besturn B30, однако позже автопроизводитель заявил, что «окончательного решения о продаже седанов в РФ компанией не принято».

Напомним, на данный момент в модельной линейке у российских дилеров FAW имеются только кроссоверы X40 и X80.

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