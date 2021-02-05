София, 5 февраля 2021, 13:57 — REGNUM Специалисты болгарского тюнингового ателье Vilner представили новый дизайн для салона Range Rover Autobiography. Изображение интерьера авто размещены на сайте компании.

Салон Range Rover Autobiography
Салон Range Rover Autobiography
Vilner

Салон обтянут красной кожей с белыми и чёрными акцентами. В этой же цветовой гамме выполнены кресла авто. Передние и задние сиденья имеют боковую поддержку. Под подголовниками кресел красуются жёлтые фирменные эмблемы компании. Машина также получила кожаную переднюю панель чёрного цвета с белыми вставками. Такого же цвета место для хранения мелочевки на центральной панели.

Кроме того, Range Rover получил физические кнопки переключения на аудиосистеме и стильный мультируль с красной кожаной кнопкой сигнала. В целом салон выполнен в молодёжном спортивном стиле.

Ранее компания Geely обнародовала изображения интерьера нового электрического кроссовера Lynk & Co Zero. Главным новшеством в автомобиле стал огромный тачскрин мультимедийной системы, установленный над центральной консолью.

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