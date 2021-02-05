София, , 13:57 — REGNUM Специалисты болгарского тюнингового ателье Vilner представили новый дизайн для салона Range Rover Autobiography. Изображение интерьера авто размещены на сайте компании.

Салон Range Rover Autobiography Vilner

Салон обтянут красной кожей с белыми и чёрными акцентами. В этой же цветовой гамме выполнены кресла авто. Передние и задние сиденья имеют боковую поддержку. Под подголовниками кресел красуются жёлтые фирменные эмблемы компании. Машина также получила кожаную переднюю панель чёрного цвета с белыми вставками. Такого же цвета место для хранения мелочевки на центральной панели.

Кроме того, Range Rover получил физические кнопки переключения на аудиосистеме и стильный мультируль с красной кожаной кнопкой сигнала. В целом салон выполнен в молодёжном спортивном стиле.

Ранее компания Geely обнародовала изображения интерьера нового электрического кроссовера Lynk & Co Zero. Главным новшеством в автомобиле стал огромный тачскрин мультимедийной системы, установленный над центральной консолью.

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