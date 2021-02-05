Вашингтон, , 13:34 — REGNUM Американская компания Peterbilt Motors Company представила обновленную флагманскую модель Peterbilt 579. Об этом сообщается на официальном сайте автопроизводителя.

Обновленная модель Peterbilt 579 Пресс-служба Peterbilt

Машина предназначена для корпоративных клиентов. Разработка фуры велась в режиме секретности. Процесс её создания и испытаний занял пять лет. За это время тестовые модели проехали в общей сложности 1,5 млн миль (2,4 млн км).

Главным преимуществом автомобиля по сравнению с его предыдущей версией стало снижение расхода топлива на 7%.

В движение фуру приводит 11-литровый двигатель МХ-11 либо MX-13 производительностью 510 «лошадей». Силовой агрегат сочетается с 12-позиционной трансмиссией.

Внешне модель выделяется новой формой капота, иными боковыми зеркалами, а также измененными обтекателями и боковыми щитками. Отдельно стоит отметить, что для изготовления капота автопроизводитель применил новый материал меттон, который более прочный и легкий. Новшество помогло снизить уровень шума в кабине на 10%.

Ранее в пресс-службе «Платформы Национальной технологической инициативы» сообщили, что в течение 2021 года в России будут представлены седаны и грузовые автомобили, созданные на архитектуре электромобиля «Кама-1».

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