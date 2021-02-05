Москва, , 13:14 — REGNUM В Москве состоялось мероприятие, на котором официально была представлена модель пикапа Isuzu D-Max третьего поколения. Об этом сообщает портал Drom.ru.

Новинка получила трехлитровый турбированный мотор мощностью 190 л. с., работающий на дизеле. Двигатель сочетается в паре с шестиступенчатой механической или автоматической трансмиссиями. Привод у модели полный с понижающим рядом и блокировкой заднего дифференциала.

В комплектации Business кабина пикапа будет полуторных, а в остальных версиях — двойной. Также пикап получит несколько спецверсий, среди которых Arctic Trucks, а также эвакуатор и инкассаторский автомобиль.

Цветовая линейка кузова будет состоять из четырех оттенков. Isuzu D-Max третьего поколения можно будет оснастить семью подушками безопасности. Кроме того, он будет оборудован парковочным ассистентом, дистанционным запуском мотора, системой мультимедиа с девятидюймовым сенсорным экраном, а также приборной панелью с дисплеем на четыре дюйма.

Напомним, компания Isuzu представила пикап D-Max нового поколения в 2019 году. Теперь этот пикап добрался и до российского авторынка.

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