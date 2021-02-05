Токио, , 12:56 — REGNUM Официальная премьера обновлённого Nissan Qashqai состоится 18 февраля 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба японской компании.

Новинку покажут в онлайн-режиме на YouTube-канале Nissan Europe в 13:00 мск. В преддверии премьеры пресс-служба опубликовала тизерное изображение рестайлинговой модели. На нём изображены детали носовой части машины. Так, на тизере можно разглядеть новые светодиодные фонари оригинальной формы.

Автопроизводитель оснастил авто гибридной силовой системой мощностью 140 «лошадей» (240 Нм). В линейке двигателей есть более мощная версия мотора производительностью 160 л. с.

Также сообщается, что в следующем году Nissan выпустит версию модели с силовой установкой e-Power. Она будет в себя включать 1,5-литровый бензиновый мотор, который будет играть роль генератора, заряжающего батарею для электромотора. Мощность такой установки составит 190 лошадиных сил (330 Нм).

Напомним, по данным Ассоциации европейского бизнеса, в прошлом году российские автолюбители приобрели 56 352 автомобиля марки Nissan — на 13% меньше, чем в предшествующем году.

Читайте также: В Санкт-Петербурге завод Nissan выпустил 450-тысячное авто