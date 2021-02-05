Москва, , 12:35 — REGNUM Через пять лет Россия получит отечественные поршневые моторы для беспилотников (БПЛА). Об этом 5 февраля заявил в интервью РИА Новости гендиректор Центрального института авиационного моторостроения (ЦИАМ) имени П. И. Баранова Михаил Гордин.

По прогнозу гендиректора ЦИАМ, через пять лет в России должны появится типовые поршневые моторы мощностью 50, 80, 150, 200 и 500 «лошадей», которые можно использовать в беспилотниках. Однако уже сейчас Минпромторг РФ определил технические требования к таким двигателям.

«Даже если Россия пока и отстает (в сфере производства беспилотников — ред.), я катастрофы в этом не вижу. Догонять и обгонять гораздо проще, чем бежать вперед», — отметил Гордин.

Он добавил, что разрабатывать российские БПЛА отечественные конструкторы и инженеры будут на основе сведений об эксплуатации зарубежных дронов. По мнению Гордина, на основе чужого опыта можно разработать лучшие модели беспилотников. Он также отметил, что на данный момент у России нет катастрофического отставания в области моторов для БПЛА.

Напомним, на вооружении российской армии находятся в основном разведывательные беспилотники. Также есть ударные дроны разработки группы «Кронштадт» — «Орион» и небольшие дроны-камикадзе «Куб и «Ланцет».

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