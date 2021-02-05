Новосибирск, , 12:29 — REGNUM В Новосибирске сегодня, 5 февраля, стартовали наземные испытания самолёта — летающей лаборатории с демонстратором гибридной силовой установки, оснащённой сверхпроводниковым электродвигателем мощностью 500 кВт. Об этом сообщает Фонд перспективных исследований.

Уточняется, что в ходе проведённых испытаний на летающей лаборатории, разработанной специалистами Сибирского научно-исследовательского института им. С. А. Чаплыгина на базе самолета Як-40, была подтверждена правильность выбранных электротехнических, прочностных и компоновочных решений. Также отмечена корректная совместная работа самолетного оборудования и ВТСП — электродвигателя.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Новосибирске запланирована официальная выкатка и испытание самолёта с первым в мире сверхпроводящим электрическим авиадвигателем. В декабре 2020 года российский сверхпроводящий электрический двигатель был впервые в мире установлен на летательном аппарате.

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