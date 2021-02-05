Сеул, , 12:16 — REGNUM Южнокорейский автопроизводитель KIA представил обновлённые версии кроссовера KIA Soul 2021 модельного года. Об этом сообщается на сайте TopGear.

Теперь во всех версиях Soul имеет опцию ROA — систему напоминания о присутствии пассажиров на задних креслах. Эта система напомнит водителю о нахождении на заднем сиденье детей или домашних животных, когда тот захочет выйти из машины.

В версии Prestige модель комплектуется системой бесключевого доступа Smart Key. Владелец авто теперь может при помощи кнопки на ключе на расстоянии до 50 метров завести мотор. Прогрев автомобиля ограничен десятью минутами, после чего двигатель глушится. Это сделано с целью недопущения перерасхода топлива.

В комплектациях Luxe+, Prestige+ и Style+ машина имеет мультимедийную систему с цветным тачскрином размером восемь дюймов.

В линейке силовых агрегатов автомобиля присутствуют три варианта бензиновых моторов производительностью 123, 150 и 200 «лошадей».

Стоимость Soul в обновленных комплектациях варьируется от 1 149 900 рублей до 1 789 900 рублей.

Ранее компания KIA приступила к продажам на российском авторынке кроссовера Sportage в спецверсии Black Edition. Модель отличается чёрными элементами на кузове.

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