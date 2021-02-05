Берлин, , 11:13 — REGNUM Немецкий автопроизводитель BMW оснастит представительский электрокар i7 650-сильным мотором. Об этом сообщается на сайте Car.ru.

Отмечается, что седан BMW i7 с новым электромотором станет самым мощным автомобилем в линейке 7-Series. На данный момент самый мощный автомобиль BMW — модель M760Li с 6,6-литровым бензиновым двигателем V12 производительностью 602 л. с.

В компании позиционируют будущую новинку в качестве прямого конкурента моделям Mercedes-Benz EQS и Jaguar XJ нового поколения.

В качестве питающего авто элемента будет высоковольтная батарея емкостью 120 кВт-ч, которая обеспечит дальность хода до 700 км. Бюджетные версии электромобиля получат батарею ёмкостью 80 кВт-ч, обеспечивающую питанием мотор мощностью 536 л. с.

Официальная премьера новой «семёрки» запланирована на 2022 год.

Ранее компания BMW расширила моторную гамму модели 4-Series G22 рядным трёхлитровым дизельный турбомотором B57 объёмом три литра.

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