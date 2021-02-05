Москва, , 10:47 — REGNUM В России запатентовано устройство для посадки возвращаемой ступени ракеты-носителя. Документ, удостоверяющий исключительное право, выдан головному научному институту Роскосмоса ЦНИИмаш. Об этом 5 февраля сообщили в Федеральном институте промышленной собственности.

Уточняется, что устройство представляет собой сетчатую конструкцию из жаропрочной стали, расположенную на поверхности земли. В неё после возвращения на Землю должен попасть ракетный блок, пишет ТАСС. Точность посадки обеспечит механический манипулятор, который захватит ракетный блок.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что возвращаемая ступень ракеты-носителя «Крыло-СВ» впервые отправится в полёт на дозвуковом режиме в конце 2021 года. Напомним, аванпроект в ФПИ разработчик возвращаемой ступени «Крыло-СВ» — КБ имени Владимира Мясищева защитило в мае 2019 года. Предполагается, что после выхода ракеты на заданную высоту произойдёт раскрытие крыла и запуск реактивного двигателя, с их помощью первая ступень вернется на Землю.