Пекин, , 10:21 — REGNUM В 2021 году Китай собирается запустить в космос мощнейшую в стране ракету-носитель ZQ-2, производителем которой является частная национальная компания LandSpace. Об этом 5 февраля сообщает газета China Daily.

По информации журналистов издания, на данный момент компания LandSpace закончила изготовление всех четырех многоразовых экологичных двигателей TQ-12 на жидком метане, аналоги которых на данный момент есть только у американских компаний SpaceX и Blue Origine.

Также указывается, что затем будут проведены наземные испытания и потом начнется подготовка к старту ZQ-2. При этом уточняется, что запуск будет осуществлен с космодрома Цзюцюань, который находится в северо-западной части Китая.

Кроме того, известно, что ракета-носитель ZQ-2 имеет диаметр 3,35 метра, ее длина 49,5 метра в длину, а вес — 216 тонн. Она может нести полезный груз весом 4 тонны на солнечно-синхронную орбиту и 6 тонн — на низкую околоземную орбиту.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Китай запустил на орбиту новый спутник связи и экспериментальных технологий.