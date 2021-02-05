Вашингтон, , 10:38 — REGNUM Компании Firefly Aerospace предстоит доставить на Луну оборудование для научных исследований. Соответствующий контракт предоставлен Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA), говорится в сообщении на его сайте.

Отмечается, что NASA поручило компании из города Сидар Парк в штате Техас доставить пакет из десяти исследовательских и технологических устройств на Луну в 2023 году. Стоимость заказа — около $93,3 млн.

Договор Firefly и NASA заключили в рамках инициативы по доставке научной и технической аппаратуры на Луну силами частных партнёров. Инициатива Commercial Lunar Payload Services входит в лунную программу Artemis.

Груз планируют доставить в район Моря Кризисов — низколежащей области на видимой стороне Луны. Аппараты будут исследовать различные условия на лунной поверхности, что позволит в дальнейшем подготовить людей к высадке на это небесное тело.

Как сообщало ИА REGNUM, заявленная в 2019 году NASA программа Artemis будет включать три этапа, последний из которых — высадка астронавтов на Луну.

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