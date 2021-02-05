Берлин, 5 февраля 2021, 09:13 — REGNUM В сети появились фотографии серийного варианта электрического кроссовера Volkswagen ID.6 X. Снимки размещены на сайте министерства промышленности КНР.
По габаритам новинка схожа со стандартной моделью Touareg. Её длина составляет 4876 мм, а межосевое расстояние между колёсами равно 2965 мм.
Экстерьер электрокроссовера выполнен в духе концепт-кара ID. Roomzz. Отличается ID.6 X от этого концепта только оконными рамками, зеркалами заднего вида, более традиционными задними дверьми, а также миндалевидными фонарями головного света.
Авто имеет трёхрядный семиместный салон. Построен ID.6 X на модульной «тележке» MEB, которая была разработана специально для электромобилей.
В движение Volkswagen ID.6 X приводит электрический мотор производительностью 204 л. с., питающийся от литий-ионной батареи на 70 кВт-ч. Дальность хода модели равна 450 км.
Ранее компания Volkswagen сняла с производства свой самый компактный седан Ameo, выпускавшийся для авторынка Индии с 2016 года. Такое решение руководством было принято в связи с его низкими продажами.
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