Москва, , 07:57 — REGNUM В Красноярском крае началась расчистка территории под строительство масштабной испытательной инфраструктуры для тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Об этом 5 февраля пишут «Известия» со ссылкой на документы.

Инфраструктура будет создаваться в несколько очередей, строительство поручено Главному военно-строительному управлению № 14, которое специализируется на возведении стратегических объектов, в том числе и для РВСН.

На первом этапе (до конца 2022 года) в Северо-Енисейске планируют подготовить площадку — вырубить лес на обширной территории и создать сеть временных грунтовых дорог.

Опрошенные изданием эксперты предположили, что на полигоне разместят измерительный центр для траекторных наблюдений, оснащенный радарами и оптическими наблюдательными приборами. Напомним, испытания «Сарматов» до этого проводились в Плесецке и ограничились тремя бросковыми тестами.

Читайте ранее в этом сюжете: В Минобороны РФ рассказали о скорых летных испытаниях ракеты «Сармат»