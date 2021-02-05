Пекин, , 06:54 — REGNUM Китайские исследователи разработали тротуарную машину, которая может более эффективно «сажать» соломенные сети в песчаных районах для борьбы с опустыниванием, сообщает 4 февраля агентство Синьхуа.

Машина доказала способность сократить высокие затраты на рабочую силу в сфере развертывания шахматных барьеров, которые представляют собой огромные соломенные сети, помещенные на поверхность пустынь для снижения скорости ветра и фиксации песчаных дюн, сообщили в Институте исследования и контроля за пустынями провинции Ганьсу, который и разработал машину.

Метод шахматных барьеров широко используется в засушливых внутренних районах Китая, особенно для защиты транспортных артерий от вторжения пустынь.

В институте отметили, что машина замещает процесс ручной посадки механизированным, копая траншеи и укладывая солому посредством собственной приводной системы, и может использоваться в различных условиях местности. При этом, эффективность тротуарной машины оценивается в четыре-шесть раз выше ручного труда.

Китай начал исследования по борьбе с опустыниванием в 50-х годах прошлого века и сумел существенно сдержать тенденцию к опустыниванию.

Опыт и технологии Китая в области борьбы с опустыниванием были также распространены на другие страны, сталкивающиеся с теми же проблемами. С 1993 года институт организовал учебные курсы по предупреждению опустынивания и борьбе с ним для более чем 1000 должностных лиц и ученых из примерно 80 стран и регионов мира.