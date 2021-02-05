Пекин, 5 февраля 2021, 03:33 — REGNUM Китай запустил на орбиту новый спутник связи и экспериментальных технологий, сообщает 5 февраля агентство Синьхуа.
Спутник стартовал с космодрома Сычан провинции Сычуань на юго-западе Китая 4 февраля 2021 года на ракете-носителе «Чанчжэн-3В». Спутник будет использоваться для обеспечения связи, передачи радио и телевизионного сигналов, а также проведения технологических испытаний.
Нынешний запуск стал уже 360-й миссией китайских ракет-носителей семейства «Чанчжэн».