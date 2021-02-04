Вашингтон, , 23:59 — REGNUM Будущая гарнитура виртуальной реальности Apple будет оборудована двумя дисплеями с разрешением 8K. Об этом 4 февраля сообщил портал The Information.

Издание утверждает, что её сотрудники видели «секретные» изображения позднего прототипа устройства. Оно сообщило, что в гарнитуре, помимо прочего, будет реализована усовершенствованная технология отслеживания взгляда пользователя. Кроме того, она получит более десятка камер, которые будут отслеживать движения рук.

Отмечается, что эту VR-гарнитуру Apple скорее, можно отнести к устройствам дополненной ральности, камеры которых передают пользователю изображение реального мира, в котором присутствуют виртуальные объекты. Сотрудник The Information набросал эскиз, попытавшись показать, как выглядит этот поздний прототип.

https://twitter.com/alexeheath/status/1357345109449134080

Напомним, VR-гарнитура Oculus Quest 2 оборудована двумя дисплеями с разрешением 1832 на 1920 пикселей, Valve Index имеет дисплеи с разрешением 1440 на 1600 пикселей. В случае, если The Information сообщило правдивые сведения, то дисплеи устройства Apple смогут выдавать разрешение 7680 на 4320 пикселей на каждый глаз.

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