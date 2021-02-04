Вашингтон, , 17:42 — REGNUM Разработчик 1usmusанонсировал новую версию программы CTR 2.0 (Clock Tuner For Ryzen), которая получила поддержку процессоров AMD Ryzen 5000 «Zen 3» на основе архитектуры Zen 3. Об этом 4 февраля сообщил портал Wccftech.

Программа CTR 2.0 также получила ряд новых функций. В частности, поддержку процессоров Ryzen Renoir, новый механизм мониторинга и функцию Phoenix, которая восстанавливает работу ПО после перезагрузки или «синего экрана смерти» (BSOD).

Кроме того, CTR 2.0 получила функции CTR Hybrid OC (позволит пользователям не беспокоиться по поводу выбора между автоматическим и ручным разгоном), Frequency Smart Offset 2.0, улучшенный интерфейс и много других нововведений.

Напомним, компания AMD представила процессоры Ryzen 5000 на базе архитектуры Zen 3 в октябре 2020 года. Первые версии поступили в продажу 5 ноября 2020-го.