Вашингтон, , 15:19 — REGNUM Новый американский штурмовой багги Infantry Squad Vehicle (ISV) оказался непригоден для выполнения своих основных задач из-за небольшого внутреннего пространства. Об этом сообщается в отчёте подразделения минобороны США по операционным испытаниям и оценке.

Багги не смог вместить в себя всё необходимое для выполнения боевых задач оборудование, припасы и воду. Запас провизии и боеприпасов должен обеспечивать военных для выполнения операций длительностью 72 ч. Кроме того, в машине должен быть запас топлива на 300 миль пути (483 км). Однако по этому параметру боевая машина «провалилась».

В отчёте подчёркивается, что багги очень тесный для того, чтобы военнослужащие могли легко получить доступ к предметам в своих рюкзаках без остановки машины.

При этом машина способна обеспечить повышенную мобильность пехотных подразделений в условиях бездорожья.

Ранее на продажу был выставлен списанный армейский Хаммер-пикап 1991 года выпуска. Стоимость автомобиля составила 11 000 долларов (около 831 000 рублей).

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