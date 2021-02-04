Вашингтон, , 14:39 — REGNUM Космический корабль Starliner компании Boeing совершит первый пилотируемый полет не раньше сентября 2021 года. Это следует из сообщения, опубликованного на сайте NASA.

Boeing CST-100 Starliner

NASA уведомило, что в рамках подготовки полёта к Международной космической станции (Orbital Flight Test-2, OFT-2) начинается аккредитация журналистов для наблюдения за «предпусковыми и пусковыми работами».

Отмечено, что не ранее 25 марта состоится второй испытательный беспилотный запуск CST-100 Starliner. Предполагается, что полёт покажет полную готовность самого корабля и ракеты-носителя Atlas V к «запуску, стыковке и возвращению на Землю».

Затем не ранее сентября 2021 года NASA и Boeing планируют запуск корабля Starliner с астронавтами на борту. Это будет совместный испытательный полет с экипажем (NASA's Boeing Crew Flight Test, CFT)».

Ранее первый пилотируемый полёт Starliner намечался на лето.

Как сообщало ИА REGNUM, Starliner разработан компанией Boeing по заказу NASA, которое рассчитывает доставлять астронавтов на МКС на таком корабле.

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