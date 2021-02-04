Ташкент, , 14:18 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поддержал журналистов и призвал их справедливо писать о достижениях и недостатках властей. Об этом 4 февраля написала журналистка Азиза Курбанова в своем телеграм-канале.

Глава государства встретился с представителями СМИ в рамках рабочей поездки в Ферганскую область. Он отметил, что госслужащие будут работать на основе материалов СМИ.

«Не бойтесь доносить справедливо. За вами стоит президент. Те времена прошли. Мы не свернём с этого пути. Справедливость, справедливость, справедливость! Только правда», — сказал Мирзиёев.

Напомним, 29 декабря 2020 года Шавкат Мирзиёев в послании парламенту сказал, что СМИ в Узбекистане становятся «четвертой властью». Он заявил, что гласность и свобода слова — это требование времени.