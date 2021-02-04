Вашингтон, , 13:13 — REGNUM Американский автопроизводитель Ford представил пикап Raptor нового поколения. Демонстрационное видео с автомобилем размещено на канале Ford Motor Company.

У новинки появились новые амортизаторы Fox LiveValve, которые оснащены внешним резервуаром и электроникой. Кроме того, задний неразрезной мост автомобиля теперь имеет фирменную пятирычажную схему. Такая компоновка позволила увеличить ходы подвески на четверть по сравнению с версией Raptor первого поколения.

Автопроизводители также усилили раму пикапа и «обули» его в вездеходные шины BFGoodrich All-Terrain T/A KO2. В зависимости от выбранного покупателем комплекта шин, угол въезда авто будет составлять 33,1 градуса, а угол съезда равен 24,9 градуса.

Под капотом базового пикапа функционирует битурбированный мотор V6 3.5 EcoBoost мощностью 457 л. с. (692 Нм).

Напомним, в конце января 2021 года на заводе Ford Changan в китайском городе Ханчжоу началась сборка серийных элетрокроссоверов Ford Mustang Mach-E GT. Эта модель предназначена исключительно для авторынка КНР. Она будет комплектоваться новейшими технологиями помощи водителю.

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