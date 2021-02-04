Москва, , 12:10 — REGNUM Японский автопроизводитель Toyota представил в России пикап Hilux с бензиновым агрегатом. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Отмечается, что на российском рынке пикап Toyota Hilux будет продаваться с бензиновым мотором впервые. Производительность 2,7-литрового силового агрегата составляет 166 «лошадей». Такой движок работает на бензине марки АИ-92. К преимуществам бензиновой версии модели можно отнести то, что её силовой агрегат может работать при низких температурах.

Двигатель пикапа функционирует с пятискоростной механической трансмиссией и приводом 4×4 с понижающей передачей и принудительной блокировкой заднего дифференциала. Для водителя доступен режим движения ECO, NORMAL и POWER.

Стоимость самой бюджетной комплектации Toyota Hilux с бензиновым мотором равна 2 609 000 рублей.

Ранее в России на авторынке появился седан Toyota Corolla и купе-кроссовер C-HR в спецсерии GR Sport. Эти версии автомобилей выделяются контрастной окраской кузова с черной крышей, а также двухцветными дисками колёс размером 17 дюймов.

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