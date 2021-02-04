Париж, , 11:32 — REGNUM Французская компания DS Automobiles (ранее была премиальным подразделением Citroen, а теперь стала самостоятельная маркой) представила хэтчбек DS 4 второго поколения. Об этом сообщается на сайте компании.

Автопроизводитель позиционирует новинку как конкурента Audi A3, BMW 1 Series и Mercedes A-Class. Собран DS 4 второго поколения на модульной «тележке» EMP2. Длина хэтчбека равна 4400 мм. Колесная база увеличилась по сравнению с предыдущей версией на 63 мм, до 2 675 мм. Для покупателей доступны модели с колёсными дисками как на 19, так и на 20 дюймов.

На рынке будут продаваться также две тематические версии новинки. Первая версия модели — Performance Line. Она выделяется спортивным стилем и окрашена в чёрный цвет. Вторая версия — Cross. Здесь можно отметить рейлинги на крыше, а также специальные «внедорожные» настройки электроники. Также у такого авто предусмотрена опция спуска с горы. Водитель сможет выбрать режимы движения для песка, снега и грязи.

Напомним, по данным Ассоциации европейского бизнеса, в прошлом году Groupe PSA реализовала в России 8354 автомобиля, что на 4,5% больше, чем в предшествующем году, когда был куплен 7991 автомобиль.

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