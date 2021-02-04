Москва, , 10:51 — REGNUM Российская «Военно-промышленная компания» (ВПК) планирует создать для Минобороны РФ новую многоцелевую машину на базе бронемашины «Стрела». Об этом 4 февраля сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора ВПК Александра Красовицкого.

Красовицкий подчеркнул, что в будущем многоцелевой небронированный автомобиль расширит линейку универсальных внедорожников российской армии.

«Линейка автомобильной техники «Стрела» создается в соответствии с опытно-конструкторской работой Министерства обороны РФ. В настоящее время в ее состав входит шесть машин, две из которых — базовый бронеавтомобиль и бронеавтомобиль-амфибия — уже готовы», — сообщил гендиректор ВПК.

Он отметил, что семейство машин «Стрела» дешевле бронемашин «Тигр», созданных на Арзамасском машиностроительном заводе. Этого удалось достичь за счёт широкого применения в конструкции узлов и агрегатов гражданских машин. Такая унификация позволяет обслуживать и ремонтировать машины семейства «Стрела» на сети станций техобслуживания по всей стране.

Напомним, первая версия автомобиля «Стрела» была впервые официально представлена в августе 2020 года на международном военно-техническом форуме «Армия-2020», который проходил в подмосковной Кубинке.

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