Берлин, , 10:14 — REGNUM В сети появился видеотизер нового серийного экземпляра гиперкара Mercedes-AMG One. Об этом сообщается на YouTube-канале Mercedes-AMG.

Концепт этой модели был представлен ещё три года назад. Ожидается, что автомобиль появится в продаже в скором времени.

По предварительной информации, новое авто будет оснащено гибридной трансмиссией, которая способна развивать мощность более 1200 «лошадей». Однако в компании пока данных о силовой установке не раскрывают.

В общей сложности автопроизводитель планирует выпустить 275 экземпляров новинки. Стоимость одного автомобиля составит 2,7 млн долларов (205,5 млн рублей).

Ранее специалисты компании Mercedes-Benz вывели на зимние испытания самую экстремальную версию внедорожника G-Class 4×4. Тесты машины проходили в Швеции.

Авто получило огромный клиренс, а также внедорожные покрышки и массивные колёсные арки.

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