Вашингтон, , 09:51 — REGNUM Американская компания AddArmor создала бронированную версию Hennessey VelociRaptor. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

В компании подчеркнули, что для брони новинки был использован поликарбонатный композит. Этот материал в 15 раз прочнее стали. Броня Hennessey VelociRaptor может выдержать подрыв самодельных взрывных устройств и выстрелы из автомата АК-47. Кроме того, это авто оснащено самыми современными опциями безопасности.

Автопроизводители оснастили машину: звуковой системой контратаки, электрошоковыми дверными ручками, сиреной, а также системой внутренней связи и многим другим. Надежность модели обеспечена тормозами Brembo и двойной аккумуляторной системой.

Пакет безопасности автопроизводитель может комплектовать индивидуально под каждого клиента.

Максимальная мощность бронированного Hennessey VelociRaptor увеличена на 200 л. с., до 600 «лошадей». «Сотню» авто набирает за 4,2 секунды.

Ранее стало известно, что Соединённые Штаты безвозмездно передадут греческим военным 1200 единиц полноприводных бронированных Cadillac М1117 ASV Guardian. Броневики разработало военное подразделение Cadillac Gage. Первые экземпляры боевых автомобилей поступят в вооруженные силы Греции в текущем году.

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