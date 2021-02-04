Вашингтон, , 09:39 — REGNUM Американская компания SpaceX провела успешный запуск ракеты-носителя Falcon 9, на борту которой находится 60 микроспутников Starlink. Об этом 4 февраля сообщает пресс-служба компании.

Старт ракеты Official SpaceX Photos — Arabsat-6A Mission

Уточняется, что ракета была запущена с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) в 01:19 по времени Восточного побережья США (09:19 мск).

Также указывается, что в ходе запуска были использована до того трижды садившаяся первая ступень ракеты Falcon 9, которая позднее вновь успешно приземлилась на платформу в Атлантическом океане.

Отметим, американская сеть Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет посредством развертывания на околоземной орбите большого числа микроспутников массой до 500 кг.